ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

KİLİS'te, köylerden elektrik kablosu çalan 2 şüpheli ile bu kabloları satın alan 2 kişi yakalandı.

KİLİS'te, köylerden elektrik kablosu çalan 2 şüpheli ile bu kabloları satın alan 2 kişi yakalandı.

Demirişik ve Acar köylerinde bulunan elektrik kablolarının çalınmasıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından jandarma ekipleri kabloların M.M.B. ve M.A.H. tarafından çalındığı belirlendi. Bu kişileri adreslerinde yakalayan jandarna, ifadeleri doğrultusunda çalıntı kabloları satan alan O.Ş. ve M.Y.'yi de gözaltına alındı. Jandarmada sorgulaması tamamlanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı