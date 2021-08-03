Elektrik kablolarındaki ilginç görüntü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik kablolarındaki ilginç görüntü

Elektrik kablolarındaki ilginç görüntü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'in Şirintepe mahallesinde elektrik direği ve bina arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloya atılan 2 çift ayakkabı görenleri hayrete düşürüyor.

Eskişehir'in Şirintepe mahallesinde elektrik direği ve bina arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloya atılan 2 çift ayakkabı görenleri hayrete düşürüyor.

Şirintepe mahallesine bağlı Yaylapınar sokak üzerinde bulunan elektrik kablosundaki esrarengiz görüntü, çevrede yaşayan vatandaşları adeta hayrete düşürüyor. Elektrik direği ve sokak üzerinde bulunan bir bina arasındaki elektrik bağlantısını sağlayan kablolara takılan ayakkabılar dikkat çekiyor. Yaklaşık 4 yıldır orada olduğu belirtilen ayakkabılar görenleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Mahalleliler ayakkabıların oraya nasıl takıldığına dair farklı tahminlerde bulunsa da metrelerce yükseklikte meydana gelen olayın gerçeği bilinmiyor. Kablolardan elektrik geçtiği ve hava sıcaklıkların da arttığı için ilerleyen süreçte bir takım sorunların yaşanabileceğini belirten vatandaşlar, ayakkabıların bulunduğu yerden alınması için yetkililerden yardım bekliyor. - ESKİŞEHİR

Elektrik kablolarındaki ilginç görüntü
Elektrik kablolarındaki ilginç görüntü
Elektrik kablolarındaki ilginç görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Haluk Levent Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Ecem Güzel Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elektrik kablolarındaki ilginç görüntü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:29:16. #1.14#

title