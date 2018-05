Elektrik İthalatı Yüzde 63,6 Azaldı

Dış ticaret istatistiklerindeki veriler doğrultusunda ülkemizdeki elektrik ithalatı, senenin ilk çeyreğinde geçtiğimiz senenin aynı dönemine binaen %63,6 azaldı.

Dış ticaret istatistiklerindeki veriler doğrultusunda ülkemizdeki elektrik ithalatı, senenin ilk çeyreğinde geçtiğimiz senenin aynı dönemine binaen %63,6 orannda düşüşe geçerek on bir milyon yüz otuz üç bin altı yüz doksan altı dolara kadar indi. Piyasa analistleri, söz konusu azalışın sebebi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi gösterdi.

Veriler doğrultusunda geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde Çekya, Azerbaycan, Bulgaristan ve Yunanistan'dan toplamda beş yüz dört milyon dört yüz kırk üç bin kilovatsaat elektrik satın alındı. Bu senenin aynı döneminde mezkür ülkelerden alınan elektrik miktarı ise geçtiğimiz senenin ilk çeyreğine binaen %45,84 oranında düşüşe geçerek iki yüz yetmiş üç milyon yüz seksen bin kilovatsaate düştü.

Elektrik ithalatına geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde toplam otuz milyon beş yüz doksan dört bin altı yüz yetmiş bir bin dolar ödenirken, bu senenin ilk çeyreğinde miktar %63,6 oranında düşüşle on bir milyon yüz otuz üç bin altı yüz doksan altı dolara kadar düştü. Elektrik ithalatında en çok alım ocak ayında yapıldı. Buna göre ocak ayında yukarıda adı sayılan ülkelerden toplamda yüz on yedi milyon yedi yüz on beş bin kilovatsaat elektrik satın alındı. Buna göre Gürcistan'a altı milyon altı yüz altmış altı bin lira ödenirken, Yunanistan'a yirmi altı bin yedi yüz yirmi sekiz bin dolar ödendi.