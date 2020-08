Elektrik geldi, Hesna nine gençleşti Eskişehir'de 50 yıl elektriksiz yaşadıktan sonra ışığına kavuşan 95 yaşındaki Hesna Usu, artık yemeklerinin kokmadığını ve çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Televizyon gelince gençleştim" dedi.

Eskişehir'de Hesna ninenin yarım asırdır elektriksiz evinde yaşam mücadelesi verdiğini İhlas Haber Ajansı tarafından 2017 yılında yapılan haber ile Türkiye duymuştu. Yapılan haber sonrası dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatları ile Hesna nine o çok beklediği ışığına kavuştu. Aradan geçen 3 yılda hayatı da kolaylaşan Hesna nineden mutlusu yok. Elektriksiz yaşadığı dönemde yemekleri bozulan Usu, artık yemelerini buzdolabında koruyor. Çamaşırlarını da artık makinada yıkayan 95 yaşındaki Hesna nine, televizyonda da her gün Kur'an-ı Kerim dinliyor.

"Televizyon gelince daha gençleştim"

Elektriğinin gelmesiyle değişen hayatını anlatan Hesna Usu, mutluluğunu şöyle ifade etti:

"Benim gazetecilerim geldi, 'Burada ışığın yok mu?' dedi. Yok deyince 'Sen karanlıkta nasıl oturuyorsun?' dediler. Vermeyince ne yapayım? Artık buzdolabında öte berim var. Fırında güzel böreklerim var. Çamaşır makinem geldi, onda güzel çamaşırım yıkanıyor. Bulaşık makinesinde hiç yorulmadan bulaşıklarımı yıkıyorum. Koyuyorum makineye, oturup dua ediyorum. Yemeklerimi bozuk yedim, ondan hasta oldum. Bana nasıl kullanılacağını gösterdiler. Şimdi onların gösterdiği gibi kullanıyorum. Televizyonum gelince daha gençleştim. Dinlemeye gidiyorum. Allah razı olsun herkesten. Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Namazımı kıldıktan sonra bakıyorum, dinliyorum hepsini. Çok şükür Allah'ıma, çok memnunum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA