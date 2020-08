Elektrik faturasının yüzde 30'u buzdolabına ait; tasarruf için bunlara dikkat Elektrik faturasının yüzde 30'u buzdolabına ait; tasarruf için bunlara dikkatİlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- EVDE en çok enerji harcayan teknolojik aletlerin başında buzdolabı geliyor.

Elektrik faturasının yüzde 30'u buzdolabına ait; tasarruf için bunlara dikkat

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- EVDE en çok enerji harcayan teknolojik aletlerin başında buzdolabı geliyor. Her evin olmazsa olmazı buzdolaplarının elektrik faturasının yüzde 30'unu oluşturduğunu söyleyen Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, elektrik tasarrufunun küçük önlemlerle mümkün olduğunu belirtti. Soykan, üç zamanlı tarifeden bahsederek, "Tüketimin düşük olduğu saatlerde elektrik daha ucuz. Bulaşık ve çamaşır makinesini akşam 22.00'den sonra çalıştırabilirim derseniz bu tarifeye geçmeniz faydalı olacaktır" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirilen süre arttı, elektrikli aletlerin kullanımı da bu duruma paralel olarak yükselişe geçti. Yaz mevsimiyle birlikte ise sıkça tercih edilen klima kullanımı elektrik faturalarına yansıdı. Elektrik faturalarından tasarruf etmek için ilk kural ise aletlerin kullanımında alınacak küçük önlemler. Her evde olmazsa olmaz elektrikli ürünlerin başında gelen buzdolabının faturada ciddi bir yer tuttuğuna dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, 'Faturanın yüzde 30'unu buzdolabı kullanımının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Her kullanıcı buzdolabının yeni mi, eski mi olduğunu, hangi sıklıkla kullandığını, soğutmada nasıl bir tercihte bulunduğunu gözden geçirmelidir. Bunların hepsi az ya da çok enerji tüketimini etkileyecektir. Buzdolabının soğutması için enerji tüketmesine ihtiyacı var. Dolayısıyla bu da elektrik faturasına yansır. Her elektrik kullanıcısı buzdolabıyla ilgili bir araştırma yapmalı' uyarısında bulundu.

'KULLANMADIĞINIZ ALETLERİ FİŞE TAKILI TUTMAYIN'

Evde kullanılan aydınlatmanın da faturada önemli bir etken olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, 'Aydınlatma lambalarında 'enerji tasarrufu' dediğimiz tasarruflu lambalar var. Bunları tercih etmemiz enerji tasarrufu için doğru olacaktır. Bunu yaparken eş zamanlı olarak evin aydınlık düzeyini de düşünmelisiniz. Gün içinde ışığın kullanılmasını planlayarak daha az aydınlık düzeyini elde edebiliriz. Kullanmadığınız aletleri mutlaka prizden çekelim. Eğer uzun bir tatile gidiyorsanız ya da hafta sonu bir yere gidecekseniz mutlaka televizyonu fişten çekin. Mümkün oldukça aletleri fişinden çekerek bırakın. Bunun için de anahtarlı prizler tercih edilebilir. Sürekli fişi prizden çıkarmak yerine anahtarlı prizler ile aç kapa yaparak kullanılabilir. Bulaşık ve çamaşır makinesini kullanırken de boş yıkamamaya özen gösterin. Çok sıcak suda yıkamamak da enerji tasarrufuna destek olacaktır? ifadelerini kullandı.

KLİMA VE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ TEMİZLİĞİNE DİKKAT!

Özellikle yaz aylarında artan klima kullanımına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Soykan, 'Klima kullanırken kesinlikle cam açmayın. Klimada bir derece bile çok fark ediyor. Soğutacağınız alan ile klimanın büyüklüğü arasında bir orantı olması gerekiyor. Yoksa güçlü bir klima büyük bir alanı soğutacakken küçük bir alanda bunu yapmaya çalışıyoruz. Verimli çalışması için klimaları belli bir sıklıkla temizlemek gerekiyor. Bunların hepsi enerji tüketimine yansıyor. Benzer olayı elektrik süpürgesi için de söyleyebiliriz. Bunlarda da farklı ayarlar ve güç seviyeleri mevcut. Onların da temizliği çok önemli. Eğer torbası dolmuş bir elektrik süpürgeniz varsa daha fazla enerji tüketmeye çalışacak. Ütüyü kullanırken son 5 dakikada ütünün fişini çekip sıcaklığında ütünüzü yapabilirsiniz. Bu da ciddi bir tasarruf sağlayacak. Siz bir bardak kahve içmek için su ısıtıcısının içine bir bardak su mu koydunuz' Yoksa üç bardaklık su kaynatıp içinden sadece bir bardak mı aldınız? Bu bile önemli bir kriter. Bir bardak suyu ısıtmakla, üç bardağı ısıtmak arasında ciddi bir enerji farkı var. Su ısıtıcılarını kullanırken ihtiyacınız kadar su ısıtmaya dikkat edin. Sonuç olarak bütün elektrik tüketicileri mevcut durumlarını bireysel olarak değerlendirmelidir? diye konuştu.

'ÜÇ ZAMANLI TARİFEYLE TASARRUF SAĞLAYABİLİRSİNİZ'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), tüketicilere serbest tüketici tanımını getirdiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan şunları söyledi:

'2020 itibariyle yıllık tükettiğimiz 1400 kilowatt saatin üzerindeyse serbest tüketici oluyorsunuz. Serbest tüketici olduğunuzda elektriği herhangi bir elektrik tedarikçisinden satın alabilirsiniz. Dolayısıyla da firmalarla görüşüp bireysel sözleşme yaparak onların anlaşması üzerinden tüketim yapabilirsiniz. Eğer 1400 kilowatt saatin altında bir tüketiminiz varsa o zaman bölgedeki elektrik dağıtıcısının abonesi olarak çalışacaksınız. Buradaki avantaj da tek tarife ve üç zamanlı tarife fırsatı olacaktır. Kullanım şeklinize göre üç zamanlı tarifeye geçerseniz avantaj sağlayabilirsiniz. Bu tarifede özellikle yoğun tüketim saatlerinde elektrik daha pahalı. Tüketimin düşük olduğu saatlerde ise elektrik daha ucuz. Eğer siz kendi konforunuzu bozmadan bulaşık ve çamaşır makinesini akşam 22.00'den sonra çalıştırabilirim derseniz bu tarifeye geçmeniz iyi olacaktır. Şu an herkes tek zamanlı tarifede. 24 saat boyunca tek fiyat hakim. Burada kişi kendi kullanımını değerlendirip tarife değişikliği için dağıtıcı kuruma başvurabilir. Tek kriter sayacının elektronik sayaç olması olacaktır.'

Faturayı düşürmenin amacının daha az enerji tüketimi olduğunu anlatan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, 'Ne kadar az tüketirsek o kadar az üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da enerji kaynaklarımızı daha verimli kullanmış oluyoruz. Mevcut enerji kaynaklarımızı mümkün olduğunca temiz enerjiye çevireceğiz. Bu anlamda güneş enerjisini kullanmamız doğru bir yaklaşım olacak' değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA