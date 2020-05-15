Elektrik faturasından tasarruf etmenizi sağlayan 10 ipucu
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Elektrik faturasından tasarruf etmenizi sağlayan 10 ipucu

Dikkatli tüketim ile elektrik faturasında ciddi oranda tasarruf sağlayabilirsiniz. faturanızın yüksek olmasından yakınmak yerine yapıcı tedbirler alarak 1 yılda şaşıracağınız sonuçlara ulaşacaksınız. İşte elektrikte tasarruf sağlamanın 10 ipucu.

Elektrik faturasından tasarruf etmenizi sağlayan 10 ipucu
15.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:30

Elektrik faturasının yüksekliğinden şikayetçiyseniz bir takım tedbirler almanın vakti gelmiş demektir. Alacağınız tedbirlerle faturanız ciddi oranda düşecek ve bütçenize katkı yapacaksınız. İşte, elektrik faturasından tasarruf etmenizi sağlayan yöntemler!

PERDELERİNİ KIŞIN AÇIN, YAZIN KAPATIN

Yaz aylarında sıcaklardan bunalıp pencereleri açtığınızda içeriye havanın dolmasına neden olarak klimanızın daha fazla enerji harcamasına yol açıyorsunuz. Güneş ışınlarının ısıtıcı etkisinden korunmak için yaz aylarında mümkün olduğunca perdeleri kapalı tutmalısınız. Kış aylarında ise perdeleri açarak içeriye güneşin ısıtıcı ışınlarının geçmesini sağlayarak enerji tasarrufuna pozitif katkı sağlayabilirsiniz.

Elektrik Faturasından Tasarruf Etmenizi Sağlayan 10 İpucu

2. EVİNİZ GÜNEŞE BAKSIN

Evinizin güneş görüyor olması enerj, tasarrufu için önemli bir unsurdur. Evinizin güneş görmesi daha az enerji harcayacağınız anlamına gelmektedir. Evinizin güneş ışınlarını almaması eerkens atte lambaalrı amanıza ve daha fazla enerji tüketmenize neden olmaktadır. Bu yüzden çalışma odası ve mutfak gibi odalarınızın güneşe bakan tarafta olmasına dikkat etmelisiniz.

Elektrik Faturasından Tasarruf Etmenizi Sağlayan 10 İpucu

3. KLİMANIZIN BAKIMI YAPILDI MI?

Kullandığınız klimanın bakımını yaptırmanız hem faturanız hem de hava sirkülasyonu için önem arz etmektedir. bakımlarının yapılması ve hava filtrelerinin değiştirilmesi klimanızın performansını etkilemektedir. Böylece daha az enerji harcayarak enerji tasarrufu sağlayacaksınız.

Elektrik Faturasından Tasarruf Etmenizi Sağlayan 10 İpucu

4. FİŞLERİNİZİ PRİZDE TAKILI BIRAKMAYIN

Kullanmadığınız cihazların fişlerinin prizde kalmamasına özen gösterin. Kumandadan kapattığınız TV, fişte kaldığı sürece belirli miktarda enerji harcamaya devam edecektir. TV gibi, bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve laptop gibi cihazlarınızı fişte takılı bırakmamanız önem arz etmektedir.

Elektrik Faturasından Tasarruf Etmenizi Sağlayan 10 İpucu

5.ESKİ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARINIZI YENİLEYİN

Eski elektrikli ev eşyaları yüksek enerji harcaması yapmaktadır. Onun yerine A+ seviye enerji tasarruflu elektrikli ev eşyaları alarak faturanızda ciddi oranda düşüş sağlayacaksınız.

Elektrik Faturasından Tasarruf Etmenizi Sağlayan 10 İpucu

6. EV EŞYALARINI ONARIN

Bozuk olan elektrikli ev aletlerini onarın. örneğin bozulmuş bir buzdolabı normalden daha fazla enerji harcayacaktır. Bu nedenle bozulan ev eşyalarını onarmak ya da yenisi ile değiştirmek doğru çözüm olacaktır.

Elektrik Faturasından Tasarruf Etmenizi Sağlayan 10 İpucu

7. TASARRUF AMPULLERİ TERCİH EDİN

Evinizde kullandığını ve türünü bilmediğini ampulleri Led ampulle değiştirmek lamba enerji tüketiminde yüzde 80'e varan oranda tasarruf sağlayacaktır. Bu yöntem çok ciddi oranda tasarruf sağlayacağı gibi işlem maliyeti de oldukça makul seviyede olacaktır.

Elektrik Faturasından Tasarruf Etmenizi Sağlayan 10 İpucu

8. TERMOSTAT KULLANMALISINIZ

Eğer evinizde elektrikli şofben varsa termostatlı olması enerji tasarrufu sağlamak için gereklidir. Evde olmadığınız zamanlar minimum seviyede olması gereken termostat kullanıldığı zamanda belirli bir seviyede tutularak ayarlanmalıdır. Böylece maksimum sıcaklığı minimum enerji ile elde edeceksiniz.

Elektrik Faturasından Tasarruf Etmenizi Sağlayan 10 İpucu

9. DÜŞÜK DERECEDE YIKAYIN

Bulaşık ve çamaşır makineleri genellikle daha iyi yıkasın diye yüksek ayarda çalıştırılmaktadır. oysaki düşük ayarda da çalıştırılarak temizlik sağlayabilirsiniz. Çamaşır makinesi kullanımında dikkat edilmesi gereken bir konu da makineyi tam doldurmamaya özen göstermektir.

Elektrik Faturasından Tasarruf Etmenizi Sağlayan 10 İpucu

10. AĞAÇ DİKİN

Kısa vadede değil de uzun vadede enerji tasarrufu sağlamak için en ideal yol ağaç dikmektir. Hissedilen sıcaklık üzerinde etkiye sahip olan ağaçlık alanlar gelecek nesillerin doğal olarak enerji tasarrufu sağlaması için önem arz etmektedir. Ağaç dikerek nasıl tasarruf sağladığını düşünüyorsanız sıcak havalarda ağaç gölgesi aradığınızı düşünmeniz yeterlidir.

Elektrik Faturasından Tasarruf Etmenizi Sağlayan 10 İpucu
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