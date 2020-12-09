Elektrik faturası temsil ağırlama masrafları faturaya yansıyor mu? Elektrik faturası temsil ağırlama masrafı nedir?

Faturalara yansıyan konular sık sık merak ediliyor. Son olarak gündeme gelen elektrik faturası temsil, ağırlama ve seyahat masrafı harcamaları hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, elektrik faturası temsil, ağırlama ve seyahat masrafı nedir? Elektrik dağıtım tarifesinin düzenlenmesi, perakende satış tarifesinin düzenlenmesi Resmi Gazete'de!

Elektrik faturalarında vatandaşın merak edeceği konulardan biri olacak tebliğ yayımlandı. Haber detaylarını sizler için derledik.

ELEKTRİK FATURASI TEMSİL AĞIRLAMA MASRAFLARI FATURAYA YANSIYOR MU?

Elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi keyfi harcamaları 5 yıl daha elektrik faturalarına eklenecek.

Elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi giderlerinin faturalara eklenmesi yönünde karar alındı. Karara göre, elektrik dağıtım şirketlerinin yıl içinde yaptıkları temsil ve ağırlama giderleri, üye oldukları derneklere ödedikleri aidatlar, verdikleri ilanların giderleri gibi birçok harcama vatandaşın ödediği elektrik faturalarına yansıtılacak.

ELEKTRİK DAĞITIM TARİFESİ DÜZENLEMESİ NEDİR?

Elektrik Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi hakkındaki iki ayrı tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. Her iki tebliğle, 2021 ila 2025 arasındaki 5 yıllık dönemde elektrik dağıtım şirketleriyle elektrik tedarik şirketlerinin yaptıkları masrafların vatandaşın faturasına ne şekilde yansıtılacağı belirlendi. Tarifelere ilişkin teknik hesaplama yöntemleri her 5 yılda bir yeniden açıklanıyor.

Tebliğe göre dağıtım ve tedarik şirketlerinin yıl içinde yapacağı dernek aidat giderleriyle temsil ve ağırlama giderleri ve ilan giderleri elektrik faturalarına yüklenecek. Bu giderlerin yanı sıra şirketlerin yapacağı denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri, dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri, noter harcamaları gibi işletme giderleri yüzde 7 artırılarak fatura hesabına dahil edilecek. Bu giderlerin dışında şirketlerin yapacağı haberleşme, seyahat ve konaklama harcamaları ile personel yollukları, odalara ödedikleri aidatlar ve büro harcamaları da vatandaşın elektrik faturasına eklenecek. Dağıtım ve tedarik şirketlerinin bu giderlerinin 2015-2020 döneminde de faturalara yansıtılması için düzenleme çıkarılmış, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) bu harcamaların elektrik dağıtım ve tedarik hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli harcamalar olmadığı gerekçesiyle Danıştay'a dava açmıştı.