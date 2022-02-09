Elektrik faturası yeni düzenlemesi nasıl olacak merak ediliyor. Elektrik faturalarına yönelik tepkiler hükümetin gündeminde. Fiyatları düşürecek yeni bir düzenleme bekleniyor. NTV canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ düzenlemenin ana hatlarına ilişkin bilgi verdi. Elektrik faturası düzenlemesi nasıl olacak? Elektrik faturalarına düzenleme ne zaman gelecek? Elektrik faturası düzenlemesi ne oldu? Elektrik faturası yeni düzenleme ve detaylar haberimizde...

ELEKTRİK FATURASI DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söyleyen Dağ, kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili düzenlemeler olacağına işaret etti.

Elektrik faturalarıyla ilgili şikayetleri dikkate aldıklarını belirten Dağ, "Şunu çok net söylemek gerekir. Bunu siyaseten önemsiyoruz. Vatandaşımız şikayetini dile getiriyorsa önemlidir. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğal gaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu. Önümüzdeki süreçte esnaf ve genel faturalarla ilgili bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Sınır yükseltilmesi olur, vergilendirme olur. Bütçe ile ilgili bir değerlendirme yapılacak. Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak." dedi.

ELEKTRİK FATURASI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Elektrik faturalarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da düzenleme yapılacağını söylemişti. Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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