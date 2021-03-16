Elektrik faturalarında bilinmesi gerekenler anlatıldı
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Elektrik faturalarında bilinmesi gerekenler anlatıldı

16.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:11
Elektrik faturalarında bilinmesi gerekenler anlatıldı

Enerji sektörüne dair merak edilenlerin yanıtlandığı, 'Sepaş Enerji Buluşmalarında' elektrik faturaları ele alındı.

Enerji sektörüne dair merak edilenlerin yanıtlandığı, 'Sepaş Enerji Buluşmalarında' elektrik faturaları ele alındı. Programa konuk olan Sepaş Enerji Faturalandırma Müdürü Mücevher Yıldız Öztürk, elektrik faturalarında kullanıcıların dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

'Enerjiyi konuşmak için buluşuyoruz' mottosuyla YouTube, Instagram, Spotify ve iTunes üzerinden yayınlanan Sepaş Enerji Buluşmalarının 5. bölümünün konusu, elektrik faturaları oldu. Program konuğu Sepaş Enerji Faturalandırma Müdürü Mücevher Yıldız Öztürk, faturalara dair bilinmesi gerekenleri ele alarak, enerji okuryazarlığının önemini dile getirdi. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca fatura üzerinde yer alması zorunlu olan abonelik bilgilerini anlatan Öztürk, tüketicilerin bu verileri EPDK'nın web sitesi üzerinden kontrol edebileceğini belirtti. Enerji tüketim bedelinde birim fiyatın EPDK tarafından belirlendiğini söyleyen Öztürk, 'düzenlemeye tabi tarifeler' için fiyatların yıl boyunca 4 defa yayınlandığının altını çizdi. Kamuoyunda merak edilen, 'Tüketim ücretinde gündüz-akşam değişikliği bulunuyor mu?' sorusunu yanıtlayan Öztürk, tek zamanlı veya çok zamanlı tarifeye göre fiyat değişikliği olabileceğini açıklayarak, tedarikçiye bildirilerek bu tarifeler arasında seçim yapılabileceğini söyledi.

Online işlemleri kullanma çağrısı

Öztürk, elektrik faturalarını e-posta üzerinden alma çağrısında da bulundu. Abonelik işlemlerinin online hizmetler aracılığıyla kolayca yapılabildiğini hatırlatan Öztürk, bilgilerini güncelleyen tüketicilerin evden çıkmaya gerek kalmadan güvenli biçimde dijital uygulamaları kullanabileceklerini söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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