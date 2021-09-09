Elektrik enerjisi nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı
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Elektrik enerjisi nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı

Elektrik enerjisi nakil hattından kablo çalan şahıslar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik enerjisi nakil hattından kabloları çalan hırsızlık şüphelisi 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik enerjisi nakil hattından kabloları çalan hırsızlık şüphelisi 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kadirli ilçesinde çalınan elektrik enerjisi nakil kablolarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından kablolara çaldıkları belirlenen Y.Ç., İ.Ç. ve H.K. isimli şahıslar kablolarla birlikte suç yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahsılar adliyeye sevk edilirken çalınan kablolar ise işletme yetkililerine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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