ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUCU
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ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUCU
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 12-
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI, NİHAİ DEĞERLENDİRME FORMU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI (İLAN NUMARASI: 11470, ANAHTAR SÖZCÜK 90517 ELEKTRONİK) İÇİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ADAY SIRA NO ADI SOYADI ALES PUANI (SAYISAL) ALES PUANI (%30) LİSANS MEZUNİYET NOTU (*) LİSANS MEZUNİYET NOTU (%30) YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI (%10) YAZILI GİRİŞ SINAV NOTU YAZILI GİRİŞ SINAV NOTU (%30) DEĞERLENDİRME PUANI SONUÇ 1 T…. N. . A…. . 87. 37688 26. 21 89. 73 26. 92 90. 00 9. 00 60. 00 18. 00 80. 13 BAŞARILI (ASİL) 2 M……. T... A… 84. 50587 25. 35 79. 23 23. 77 86. 25 8. 63 25. 50 7. 65 65. 40 BAŞARILI (ASİL) 3 M…. . O…... P…… 81. 84555 24. 55 70. 13 21. 04 87. 50 8. 75 36. 00 10. 80 65. 14 YEDEK * 4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları, Yükseköğretim Kurulu'nca düzenlenen listeye göre çevrilmiştir.
Duyuru Ekleme Tarihi : 20. 12. 2021 15: 52
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