Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonucu
Araştırma MerkezleriElektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme SonucuELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI (İLAN NUMARASI: 11470, ANAHTAR SÖZCÜK 90517 ELEKTRONİK) ÖN DEĞERLENDİRME FORMU Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü...
Araştırma Merkezleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonucu
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI (İLAN NUMARASI: 11470, ANAHTAR SÖZCÜK 90517 ELEKTRONİK) ÖN DEĞERLENDİRME FORMU Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Aday Sıra No Adı Soyadı ALES Puanı (Sayısal) ALES Puanının (%60) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) Lisans Mezuniyet Notu Toplam Ön Değerlendirme Sonucu 1 T*** N*** A*** 87. 37688 52. 43 90. 00 36. 00 3. 56 (4'lük sistemde) 88. 43 Sınava girebilir. 2 M*** T*** A*** 84. 50587 50. 70 86. 25 34. 50 3. 11 (4'lük sistemde) 85. 20 Sınava girebilir. 3 M*** O*** P*** 81. 84555 49. 11 87. 50 35. 00 2. 72 (4'lük sistemde) 84. 11 Sınava girebilir. ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE ALINACAK OLAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN YAPILACAK YAZILI SINAV Sınav Tarihi, Saati, Yeri: 15 Aralık 2021 Çarşamba günü Saat 14: 00'da, LB 07'de Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü, Mühendislik Fakültesi L Blok LB-07, Eskişehir Yolu 29. Km, Yukarıyurtçu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 4 06790, Etimesgut/ANKARA
Duyuru Ekleme Tarihi : 10. 12. 2021 15: 20
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