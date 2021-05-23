Elektrik direklerini yuva yapan leyleklerden renkli görüntüler
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Elektrik direklerini yuva yapan leyleklerden renkli görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

Elektrik direklerini yuva yapan leyleklerden renkli görüntüler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler havadan görüntülendi.

Elektrik direklerini yuva yapan leyleklerden renkli görüntüler

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler havadan görüntülendi.

Her sene göç yoluyla Yüksekova'ya gelen leylekler, Dara Köyü'nden geçen elektrik direklerini yuva yaptı. Dara Köyü'nün simgesi haline gelen leylekler büyük ilgi görürken, çevre il ve ilçelerden de çok sayıda ziyaretçileri oluyor.

Havadan drone ile görüntülenen direk tepesindeki leylekler ve yuvaları ise güzel görüntü oluşturuyor.

Köyde yaşayan Esat Dağdeviren, ilk kez bu sene çok sayıda leyleği bir arada gördüklerini belirterek, korunmaları için herkesin duyarlı olmasını istedi. Esat Dağdeviren, "Bu leylekler her sene olduğu gibi yine köye geldiler. Bu sene daha fazla geldiler. Köyün hemen hemen tüm direklerinde leylekler var. Bu leylekler köyümüzün bir güzelliğidir. Şu an yavruları çıkmaya başladı. Bazı vatandaşlar sırf bunları görmek için başka yerden geliyor. Biz bu leylekleri seviyoruz, onlar bu köyün bir parçasıdır" dedi.

Elektrik direklerini yuva yapan leyleklerden renkli görüntüler
Elektrik direklerini yuva yapan leyleklerden renkli görüntüler
Elektrik direklerini yuva yapan leyleklerden renkli görüntüler
Elektrik direklerini yuva yapan leyleklerden renkli görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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