Elektrik direklerine, leylekler için platform

TEKİRDAĞ'da, leylek yuvalarının bulunduğu tespit edilen elektrik direklerine, 70 leylek platformu yerleştirildi. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) İşletme Bakım Takım lideri Gürkan Gür, projeyle leylek ölümlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Tekirdağ'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce leyleklerin, yuvalarının bulunduğu elektrik direklerinde telef olmalarıyla ilgili şikayetler üzerine ilgili kurumlarla irtibata geçilerek, planlama yapıldı. Çalışmanın ardından Süleymanpaşa, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Ergene, Marmara Ereğlisi ve Saray ilçeleri ile mahallelerinde leylek yuvası bulunan elektrik direklerine, TREDAŞ ekiplerince 70 leylek platformu yerleştirildi.

TREDAŞ İşletme Bakım Takım lideri Gürkan Gür, "Leylekler bilindiği üzere yazın habercisi, bölgemizde göç yolları üzerinde bulunduğu için yoğun bir leylek popülasyonu bulunuyor. TREDAŞ ve Orman İşletme Müdürlüğü ortak çalışması ile birlikte yapılan projede leylek yuvalarının rehabilitesi projesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 70 platform montajı yapıldı. Bunu ilerleyen yıllarda 100 olarak artırmayı düşünüyoruz. Bu yapılan projenin amacı leylek popülasyonunu korumaya yönelik yapılan bir iştir. İletkenlere mesafesini artırmaya yönelik yapıldı yuvalar. İletkenlerden ne kadar yukarıda olursa leyleğin elektriğe çarpılma olasılığı düşüyor. Burada da leyleklerin korunması amaçlanıyor. Kuş ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor" diye konuştu.

TREDAŞ Muratlı İşletme şefi Olcay Kırbıyık ise öncelikle leyleklerin yuvalarını tespit edip, gerekli projeyi hazırladıklarını anlatarak, "Buradaki amaç leyleklerin göç zamanı bizim şebekemizdeki çarpılmaları ve yangınları önlemek amacıyla canlıların zarar görmemesidir. Bu şekilde de abonelerimizin kesintilerden en az şekilde etkilenmesi istenmektedir. Bunu başardığımızı düşünüyoruz. Bugün itibarıyla TREDAŞ olarak Trakya'da 70 leylek yuvası gerçekleştirildi. Amacımız bunu 100'e tamamlamaktır. Yuvaların montajı öncesinde planlı kesinti alınarak, kısa sürede 1 saatlik kesinti ile leylek yuvalarının montajını tamamlamaktayız. Görüldüğü üzere şebekemizden leylekle yuvalarını yaklaşık 2 metre kadar daha uzaklaştırdığımız için bu şekilde leylek ölümleri gerçekleşmemiş olacak. Sadece leylekler adına konuşmamız doğru olmayabilir bilindiği üzere leylek yuvalarında çeşitli kuşlar mevcut, bu şekilde bütün canlıların korunması hedeflenmektedir" dedi.



Kaynak: DHA

- Tekirdağ