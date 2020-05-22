Elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvası yandı
Malatya'nın Kale ilçesinde elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvası yandı.
22.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:34
Malatya'nın Kale ilçesinde elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvası yandı.
Elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvasının yanarak yere düşmesi Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüde, elektrik direğinin üzerindeki yuvadan dumanlar çıkması ve yuvanın yere düşmesi yer alıyor.
İtfaiye, olaya müdahale ederek, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.
Kaynak: AA