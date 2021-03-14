Elektrik direğinin altında erkek cesedi bulundu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde buğday tarlası içerisinde bulunan elektrik direğinin altında bir erkek şahıs cesedi bulundu.

Olay, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi Deretarla mevkiinde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yapılan aramada buğday tarlasının içindeki elektrik direğinin altında 29 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Savcılığın incelemesinde 1992 Osmaniye doğumlu Necmettin Topal'a ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk inceleme sonucunda şahsın bulunduğu yerde bulunan elektrik direğinde elektrik çarpması sonucu ölmüş olabileceğinin değerlendirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Necmettin Topal'ın naaşı Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı