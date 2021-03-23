Elektrik direğini kesip hurdacıya götürürken yakalandı
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Elektrik direğini kesip hurdacıya götürürken yakalandı

23.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:48
Elektrik direğini kesip hurdacıya götürürken yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde demir elektrik direğini kesip, otomobili ile hurdacıya satmaya götüren şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyünde demir elektrik direğini kesip, otomobili ile hurdacıya satmaya götüren şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye olay, ilçeye bağlı Koçlu köyünde yaşandı. Ali S. adlı kişi, köyde bulunan demir elektrik direğini keserek otomobiline yükledi. İddiaya göre, elektrik direğini hurdacıya götürmek isteyen şahsı yolda jandarma yakaladı. Elektrik direği ile birlikte yakalanan Ali S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ali S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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