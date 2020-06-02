Elektrik direğine yuva yapan leylek ailesi dikkat çekiyor
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Elektrik direğine yuva yapan leylek ailesi dikkat çekiyor

Kayseri'de elektrik direğine yuva yapan leylek ailesi vatandaşların dikkatini çekiyor.

Elektrik direğine yuva yapan leylek ailesi dikkat çekiyor
02.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:02

Kayseri'de elektrik direğine yuva yapan leylek ailesi vatandaşların dikkatini çekiyor.

İlkbaharın habercisi olan ve Nisan ayında Kayseri'ye gelen leylekler, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Horsana Caddesi'nde bulunan bir elektrik direğine yuva yaptı. Mayıs ayı içinde yumurtadan çıkan yavrularına sürekli yiyecek bulmak için yuvadan uçan leylekler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekiyor.

Bölgeye sürekli olarak gelen leylek ailesinin Ekim ayı sonuna kadar yuvalarında kaldıktan sonra sıcak ülkelere doğru göç etmeleri bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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