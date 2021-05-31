ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA
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ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da bir evden klima çalan şüpheli ile bir eve elektirk direğini tırmanarak giren şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.

AVCILAR'da bir evden klima çalan şüpheli ile bir eve elektirk direğini tırmanarak giren şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.

Yeşilkent Mahallesi'nde G-150 Sokak'a sabaha karşı gelen bir kişi, elektrik direğine tırmanarak ulaştığı balkondan eve girdi. Kısa süre sonra aynı balkondan atlayarak kaçtı. Herhangi bir şey çalınmayan evin sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Siyah giyimli şüphelinin 45 ayrı suç dosyası bulunan 16 yaşındaki E.D. olduğu belirlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekibi, E.D. hakkında başka bir suçtan işlem yapınca, devreye Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi. Yakalanarak, gözaltına alınan E.D., eve girdiğini ancak hırsızlık yapmadığını söyledi.

KLİMA HIRSIZI DA KAMERADA

Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir eve gündüz vakti girerek, klima çalan kişinin de güvenlik kamerası kayıtlarından yabancı uyruklu Şakir Babayew olduğu belirlendi. Çaldığı klimayı hurdacıya sattığı tespit edilen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Klimayı satın alan hurdacının tespitine çalışılıyor.

ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA
ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA
ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA
ELEKTRİK DİREĞİNE TIRMANARAK EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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