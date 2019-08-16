Elektrik direğine saplanan otomobilden sağ çıktı

16.08.2019 22:17

Kahramanmaraş'ta elektrik direğine saplanan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu.

Necati K. idaresindeki 01 EC 680 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Sümbüllü Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma sonra da elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA