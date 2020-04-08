Elektrik direğine saplanan otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi
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Başiskele, Kocaeli, Sabah, 3. Sayfa

Elektrik direğine saplanan otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi

Elektrik direğine saplanan otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hastanede yaşamını yitirdi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sabah saatlerinde taklalar atarak saplandığı elektrik direğinde hurdaya dönen otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi.

08.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:39
Elektrik direğine saplanan otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi

Elektrik direğine saplanan otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi

15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hastanede yaşamını yitirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sabah saatlerinde taklalar atarak saplandığı elektrik direğinde hurdaya dönen otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi. Ölenlerin arasında bulunan 15 yaşındaki şahsın ehliyetsiz şekilde aracı kullandığı iddia edildi.

Kaza sabah 06.30 sıralarında Başiskele Yeniköy Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 kişinin içinde olduğu 34 NH6747 plakalı otomobil, Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametinde inerken kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen beton direğe saplanarak hurdaya dönen araçtaki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan Muhammet A.S.ile Ada B.G.adlı 2 yaralıyı, aracın tavanını keserek bulundukları yerden çıkardı. Araçta bulunan Yusuf Büyük ve Emre Serin adlı iki kişinin ise sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan 2 kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında, ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Ada B.G.'nin ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden 15 yaşındaki şahsın ehliyetsiz bir şekilde kaza yapan aracı kullandığı iddia edildi. Yaralı Muhammet A.S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Elektrik direğine saplanan otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi

Kaynak: İHA

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Elektrik direğine saplanan otomobildeki ölü sayısı 3'e yükseldi
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