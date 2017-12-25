Elektrik Direğine Çıkan Engelli Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu

Elektrik direğine çıkan engelli şahıs intihar girişiminde bulundu



HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik direğine çıkan akli dengesi yerinde olmayan Yüksel Akçiçek, intihar girişiminde bulundu.

Bugün sabah saatlerinde Yüksekova Adliyesinin bahçesindeki elektrik direğine çıkan Akçiçek için polisler ve vatandaşlar seferber oldu. Yüksel Akçiçek'i ikna etme çalışmaları devam ederken, toplanan yüzlerce kişi de olayı merakla izledi. Birçok kişinin olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetmesi dikkat çekerken, dakikalarca süren ikna çalışmalarının ardından intihar etmekten vazgeçen Yüksel, 5 metrelik elektrik direğinde indirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.