Elektrik direğine çarptı, yan yattı

Elektrik direğine çarptı, yan yattı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan kamyonet yan yattı.

15.10.2019 18:31
Elektrik direğine çarptı, yan yattı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan kamyonet yan yattı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ereğli -Zonguldak karayolunun Deli Hakkı mevkiinde meydana geldi. 67 TA 309 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpıp yan yattı. Kazada ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Öte yandan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken yan yatan kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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