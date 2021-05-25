Elektrik direğine çarpıp hurdaya dönen araç sürücünün soğukkanlılığı pes dedirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik direğine çarpıp hurdaya dönen araç sürücünün soğukkanlılığı pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpan sürücünün soğukkanlılığı pes dedirtti.

Manavgat'ta aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpan sürücünün soğukkanlılığı pes dedirtti. Adeta hurdaya dönen araçtan yara almadan inen sürücü trafik polisi gelmeden çekiciyle aracı götürürken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Aracın kontrolden çıkıp direğe çarptığı anlar ve aracı gören bir vatandaşın kaçtığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kazanın Cumartesi günü sokağa çıkma yasağında yaşanması olası bir faciayı önlerken, aracın direğe çarpması sırasında bir vatandaş korkuyla uzaklaştı.

Kaza, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 22 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Antalya Caddesi istikametinden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 07 ADK 784 plakalı araç, aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fevzipaşa Caddesine döndüğü sırada önce yolun solundaki kaldırıma, ardından da sağ tarafta kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Yaralanmanın olmadığı kazada araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, aydınlatma direğinin lambaları çarpmanın şiddetiyle etrafa savruldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle caddede esnaflar dışında kimsenin bulunmaması olası bir facianın yaşanmasını önlerken, kaza sırasında kaldırımda bulunan bir esnaf korkuyla kaçtı.

Kazanın ardından hurdaya dönen aracından inen sürücünün ilk işi çekici çağırmak oldu. Kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü, trafik ekiplerini beklemeden aracını çekiciye yükleyip olay yerinden ayrılırken, etrafa saçılan lamba parçalarını temizlik işçileri temizledi.

Diğer taraftan bir iş yerinin güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıyan kazada, kaza yapan araca olay yerini terk etmesi nedeniyle plakası üzerinden 314 TL para cezası uygulandığı bildirildi.

(Arif Kaplan/İHA)

Elektrik direğine çarpıp hurdaya dönen araç sürücünün soğukkanlılığı pes dedirtti
Elektrik direğine çarpıp hurdaya dönen araç sürücünün soğukkanlılığı pes dedirtti
Elektrik direğine çarpıp hurdaya dönen araç sürücünün soğukkanlılığı pes dedirtti
Elektrik direğine çarpıp hurdaya dönen araç sürücünün soğukkanlılığı pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Fatih Terim Lukas Podolski Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elektrik direğine çarpıp hurdaya dönen araç sürücünün soğukkanlılığı pes dedirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 13:31:59. #1.14#

title