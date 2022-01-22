ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPIP DEVİREN KAMYONET, MAHALLEDE ENERJİ KESİNTİSİNE NEDEN OLDU

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet karşı şeritteki elektrik direğine çarpıp devirdi. Direkteki tellerin kopmasıyla mahallede kısa süreli enerji kesintisine yol açan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. 07 APB 053 plakalı kamyonet sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettı. Yolda karşı şeride geçen sürücü kamyonetiyle elektrik direğine çarpıp devirdi. Adı henüz belirlenemeyen sürücü kaza sonrası kamyonetiyle 100 metre ilerledikten sonra kamyoneti bırakıp kaçtı. Kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Devrilen direkte tellerin kopması nedeniyle mahallede bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kamyonetin elektrik direğine çarpması sonrası tellerin kopmasıyla iş yerindekilerin panik yaşadığı anlar yer alıyor.