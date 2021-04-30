Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektirik direğine çarptı.

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektirik direğine çarptı. Kazada otomobildeki iki kişi yaralanırken, sürücü Osman Y.'nin (55) 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 20.00'de Bursa- Ankara karayolu İnegöl ilçesinde meydana geldi. Osman Y.'nin  kontrolünü kaybettiği 16 F 4767 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, Osman Y. ile otomobildeki Engin Memişoğlu, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol yeniden açıldı. Hastanede alkol testi yapılan Osman Y.'nin 2.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü
İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü
Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı
Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Hakan Altun Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü 2.30 promil alkollü çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 22:44:43. #1.15#

title