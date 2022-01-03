Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden Emre T. (23) idaresindeki 16 ARV 281 plakalı otomobil, refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.
Olayda yaralanan sürücü Emre T, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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