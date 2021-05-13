Elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
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Elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Berkay A. (19) idaresindeki 34 BN 4303 plakalı otomobil, İnciksuyu Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Erhan G. (19), ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye kaza kırım ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erhan G, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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