Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Adana'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Adana'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuğba A. idaresindeki 01 EUZ 60 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Mesut Mercan Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak elektrik direğine çarptı.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.