Elektrik direğine çarpan otomobil, hurda yığınına döndü Elektrik direğine çarpan otomobil, hurda yığınına döndü Uşak'ta elektrik direğine çarpan marka otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.

Elektrik direğine çarpan otomobil, hurda yığınına döndü

UŞAK - Uşak'ta elektrik direğine çarpan marka otomobilin kadın sürücüsü yaralandı. Otomobil ile hurda yığınına döndü.

Kaza bugün sabah saat 05.00 sıralarında Kemalöz mahallesi Aksaray caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sedanur Güzey idaresindeki 64 HF 363 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp kutusu ardından elektrik direğine çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadın sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen sürücü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA