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Elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fatih Pekacar (42) idaresindeki 10 YS 103 plakalı kamyonet, Bursa-İnegöl karayolunda kontrolden çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Pekecar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüsünün cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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