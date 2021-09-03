ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN KAMYONET EVİN BAHÇESİNE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet elektrik direğine çarpıp, bir evin bahçesine uçtu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet elektrik direğine çarpıp, bir evin bahçesine uçtu. Kazada kamyonetteki 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardan Karşıyaka Mahallesi istikametine seyir halinde olan Umut Kayış (21) yönetimindeki 55 AAN 401 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı, ardından yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçtaki Sait Varol (29) ve Hüseyin Duman (22) yaralandı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sait Varol burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Duman ise tedaviye alındı. Araç sürücüsü Umut Kayış polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı