Elektrik direğine çarpan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Torun Mahallesi'nin Çatak mevkisinde meydana geldi. M.K.'nın kullandığı 46 ES 264 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp bir evin bahçesine devrildi. Kazada, araçta bulunan 55 yaşındaki Mehdi Has olay yerinde hayatını kaybederken sürücü de yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Has'ın cenazesi ise morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA