Elektrik direğine çarpan cipin sürücüsü ölümden döndü
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Elektrik direğine çarpan cipin sürücüsü ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elektrik direğine çarpan cipin sürücüsü ölümden döndü

Tokat'ta elektrik direğine çarpan cipin sürücüsü ölümden döndü.

Tokat'ta elektrik direğine çarpan cipin sürücüsü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Turhal karayolu Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Cihan Y. (34) idaresindeki 34 BAM 165 plakalı Nissan marka cip, yağışlı hava nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi il hurdaya dönen cipten sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ve bölge trafik ekipleri elektrik tellerine kimsenin dokunmaması için bölgeden uzaklaştırdı. ÇEDAŞ ekipleri tarafından tellerde elektrik olmadığının tespit edilmesi üzerine aracın kaza mahallinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. - TOKAT

Elektrik direğine çarpan cipin sürücüsü ölümden döndü
Elektrik direğine çarpan cipin sürücüsü ölümden döndü
Elektrik direğine çarpan cipin sürücüsü ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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