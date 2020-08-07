Elektrik direğine çarpan beton mikseri devrildi 1 kişi yaralandı
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Elektrik direğine çarpan beton mikseri devrildi 1 kişi yaralandı

Elazığ'da elektrik direğine çarpan beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Elektrik direğine çarpan beton mikseri devrildi 1 kişi yaralandı
07.08.2020 21:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:17

Elazığ'da elektrik direğine çarpan beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Mustafa T. idaresindeki 63 K beton mikseri, Çatalçeşme Mahallesi TOKİ şantiyesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada şoför kabininde kalan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Mustafa T, sağlık ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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