Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü
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Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, elektrik direğine takılan uçurtmayı almak isterken akıma kapılarak 15 metre yükseklikten düşen şahıs hayatını kaybetti.

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü
25.05.2020 08:52 | Son Güncelleme: 25.05.2020 08:55

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, elektrik direğine takılan uçurtmayı almak isterken akıma kapılarak 15 metre yükseklikten düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Alaşehir'e bağlı Caberfakılı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Çelik, saat 17.00 sıralarında Caberfakılı Mahallesi eski mezarlık mevkinde oturan arkadaşı M.E'nin bağ evine ziyarete gitti. Ziyaret sırasında M.E'nin çocuklarından birinin uçurtmasının yüksek gerilim hattına takıldığını gören Üzeyir Çelik, uçurtmayı almak için direğe tırmandı. Uçurtmayı takıldığı yerden çıkarmak isteyen Çelik, bir anda elektrik akımına kapılarak, yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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