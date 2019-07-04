Elektrik direğinden kablo çalarken yakalandı

Adıyaman'da elektrik direğinden kablo çalmaya çalışan hırsız jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bağ evleri ve tarlalardan yapılabilecek hırsızlık olaylarını önlemek için devriye atan jandarma ekipleri kablo hırsızını suç üste yakaladı.

Adıyaman merkez Hasancık Köyü bölgesinde elektrik direğinden kablo çalarken jandarmayı görünce motosikletle kaçmaya çalışan İ.B. isimli şahıs suç üstü yakalandı. Şahıs ile birlikte çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet motosiklet, 1 adet bilgisayar monitörü, 1 adet bilgisayar klavyesi, 1 adet tv uydusu ve yaklaşık uzunluğu 60 metre olan kablo, 1 adet kablo kesmede kullanılan kerpeten ve 2 adet tornavida ele geçirildi.

Şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA