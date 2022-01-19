Elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti

Elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da çıktığı elektrik direğinden düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da çıktığı elektrik direğinden düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 22 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haşmet Şencan (58) çıktığı elektrik direğinden düşerek yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Şencan, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan Şencan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Samsun, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title