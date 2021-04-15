Elektrik direğinden düşen şahıs ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik direğinden düşen şahıs ağır yaralandı

Elektrik direğinden düşen şahıs ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan arıza nedeniyle tırmandığı elektrik direğinden dengesini kaybederek düşen şahıs ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan arıza nedeniyle tırmandığı elektrik direğinden dengesini kaybederek düşen şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1241/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ali B. (47), meydana gelen elektrik arızasını gidermek için sokak üzerindeki elektrik direğine tırmandı. Bu esnada bir anda dengesini kaybeden Ali B., yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs, vatandaşlar tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Elektrik direğinden düşen şahıs ağır yaralandı
Elektrik direğinden düşen şahıs ağır yaralandı
Elektrik direğinden düşen şahıs ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Burak Deniz Demet Akalın
Spor Mesut Özil Metin Oktay Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elektrik direğinden düşen şahıs ağır yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:14:39. #1.15#

title