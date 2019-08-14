14.08.2019 22:18

Karabük'te elektrik direğinden düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'ndeki evinde enerji kesintisi olunca onarım için elektrik direğine çıkan Murat Yıldız (28), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yoğun bakıma alınan Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA