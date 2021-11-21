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Elektrik direğindeki patlamalar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elektrik direğindeki patlamalar kamerada

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yağmur sonrası elektrik direğinde üst üste patlamalar yaşandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yağmur sonrası elektrik direğinde üst üste patlamalar yaşandı. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşın olayı spiker gibi anlatması dikkat çekti.

Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde yağmur sonrası elektrik direğinde üst üste patlamalar yaşandı. Patlamayı duyan vatandaşlar ise dışarı koştu. Alevlerin yükseldiği direğin yanında park halinde bulunan araçlar yanma tehlikesi atlattı. Patlamayı görünce cep telefonuyla kayda giren bir vatandaş ise olayı spiker gibi anlattı. Yenice Mahallesi'nde elektrik telinin koptuğunu ve patlama yaşandığını anlatan vatandaş, "Arabayı havaya uçurabilir. Eyyübiye'nin bütün trafoları patlıyor. Hepsi patlıyor. Oradaki yanıyor, bak cırcır ediyor" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Elektrik direğindeki patlamalar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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