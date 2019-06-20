Elektrik direğinde sıkışan kedi kurtarıldı

Elektrik direğinde sıkışan kedi kurtarıldı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, elektrik direğine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elektrik direğinde sıkışan kedi kurtarıldı
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, elektrik direğine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gelincik Evler Sitesi çevresine montaj edilecek boru şeklindeki elektrik direği içinden kedi sesi geldiğini fark edenler, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir direği kesip, yavru kediyi kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve olay yerinden bir an olsun ayrılmayan annesiyle buluşturulan yavru kedi, bir süre sonra gözden kayboldu. 


- Samsun
Kaynak: DHA
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