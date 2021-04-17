Elektrik direğinde ortaya çıkan enerji akımı korkuttu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik direğinde ortaya çıkan enerji akımı korkuya neden oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik direğinde ortaya çıkan enerji akımı korkuya neden oldu.

Müftü Mahallesi Yüzbaşı İzzet Dura Sokak'taki elektrik direğinden enerji akımı çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve enerji firma yetkililerine bildirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri, önlem aldığı sokağı trafiğe kapattı.

Güzergahta park halinde bulunan araçların sürücülerine ulaşılarak araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Enerji firma yetkilileri yaptıkları çalışmanın ardından arızayı giderirken, Müftü Mahallesi'nin bir bölümüne yaklaşık 1 saat elektrik verilemedi.

Vatandaşlar ise yaşananları apartmanların balkon ve camlarından tedirginlikle takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş