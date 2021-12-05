Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

VAN'ın Özalp ilçesinde tırmandığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'ın Özalp ilçesinde tırmandığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Özalp ilçesi Güzdeymez Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi alıp, indirdi. Ekipler, bir süre besledikleri kediyi daha sonra sahibine teslim etti.


Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title