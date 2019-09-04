Elektrik direğinde mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı

Elektrik direğinde mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

04.09.2019 17:55
Elektrik direğinde mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Yıldız Caddesi'ndeki elektrik direğine tırmanan kedi, çıktığı yerde mahsur kalınca sahibi itfaiyeden yardım talep etti. Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla kediyi alıp sahibine teslim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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