Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'ın Özalp ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Gözdeymez Mahallesi'nde sokak köpeklerinden kaçarken elektrik direğine çıkan kedi, bulunduğu yerde mahsur kaldı.
Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haberetti.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle kediyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.