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Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gözdeymez Mahallesi'nde sokak köpeklerinden kaçarken elektrik direğine çıkan kedi, bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Durumu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haberetti.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle kediyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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