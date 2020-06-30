Elektrik direğinde mahsur kalan kedi ekiplerce kurtarıldı Gümüşhane'de çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Gümüşhane'de çıktığı elektrik direğinden inemeyen kedi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kaletaş köyünde elektrik direğinde bir kedi olduğunu fark eden köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

Hayvanın kurtarılması için olay yerine Çoruh EDAŞ ekipleri yönlendirildi.

Ekipler köyün elektriğini keserek, olası bir kazanın önüne geçti. Kedi yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kaynak: AA