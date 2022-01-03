Elektrik direğinde kısa devre sonucu çıkan kıvılcımlar ekipleri alarma geçirdi

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik direğinde bulunan lambanın kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımlar, itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

Fatih Mahallesi Büyükpark yanında bulunan elektrik direğindeki lambanın kısa devre yapması sonucu lambadan çıkan kıvılcımlar direği kaplayan çam ağacının dallarını tutuşturdu. Direkten çıkan kıvılcımları ve çıkan dumanı gören vatandaşlar polisi ve itfaiye ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri YEDAŞ'ı arayarak yolu trafiğe kapattı. YEDAŞ ekipleri önce bölgede elektriği kesti. İş makinesi ile direği kaplayan çam ağacının dalları ekiplerce kesildi. Kısa devre sonucu küle dönen sokak aydınlatma lambası da yerinden alındıktan sonra mahalleye elektrik verildi. - SAMSUN