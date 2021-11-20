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Elektrik direğinde davul şovu

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Elektrik direğinde davul şovu

Kahramanmaraş'ta bir düğün etkinlinde davul çalan müzisyen, müziğin ritmiyle hızını alamayarak elektrik direğine tırmandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir düğün etkinlinde davul çalan müzisyen, müziğin ritmiyle hızını alamayarak elektrik direğine tırmandı. Burada ters dönüp gösterisini sürdüren müzisyen, daha sonra üzerindeki kıyafetleri yırtarak gösterisini sonlandırdı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kadılı Mahallesindeki bir düğün etkinliğine katılan iki müzisyen, davullarıyla katılımcılara gösteriler yaptı. Davetlilerin para teklifine karşılık veren müzisyenler, ilginç hareketlerle izleyenleri güldürdü. Müzisyenlerden biri elindeki davul ile yerde yuvarlanırken, diğeri de hızını alamayarak elektrik direğine tırmandı. Ayaklarıyla direkten tutunan müzisyen, bir müddet davuluyla şov yaptıktan sonra vatandaşların yardımıyla direkten indi.

Daha sonra üzerindeki kuru kafa figürlü tişörtünü yırtan müzisyen, şovunu tamamladı. O anlar ise bir davetlinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Elektrik direğinde davul şovu

Elektrik direğinde davul şovu

Elektrik direğinde davul şovu

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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