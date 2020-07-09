Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttuMALATYA'da, elektik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu

MALATYA'da, elektik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sabah erken saatlerde Yıldıztepe Mahallesi'nde etkili olan rüzgar nedeniyle elektrik direğindeki kablolar birbirine çarparak kısa devreye yol açtı. Kablolar patlamayla birlikte alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dağıtım şirketince elektriklerin kesilmesi ile yangına müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: DHA